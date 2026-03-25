Torino, arriva la primavera

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Qualche accenno di primavera in città. Le foto sono della nostra lettrice Isotta Meliga.
-corso Siccardi con bancarella di fiori
-grattacielo Regione
-largo Cibrario
-viale corso Siccardi
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