Le vostre foto: il Liberty a Torino

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Eleganza architettonica tipicamente torinese in questa foto inviataci da Marisa Fantino.

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