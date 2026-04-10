Le vostre foto: panoramica su Torino

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Questi scatti suggestivi e anche curiosi (da notare Batman in una delle foto…) ci sono stati inviati dalla lettrice Daniela Ceron che ringraziamo.

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