Vannacci e Pozzolo a Torino

EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE IN CIRCOSCRIZIONE 6
Torino – Lunedì 20 aprile, ore 21:30, in via Leoncavallo 23, si terrà l’evento di presentazione ufficiale del primo Gruppo Consiliare di Futuro Nazionale (Circoscrizione 6), composto da Deborah Lamberti ed Enrico Scagliotti.
L’incontro, organizzato dal Comitato Costituente Torino 277 (Torinol Nord), vedrà l’intervento dell’On. Emanuele Pozzolo e il videocollegamento del Gen. Roberto Vannacci.
Nel corso della serata interverranno alcuni referenti dei Comitati Costituenti del Piemonte per illustrare le attività del movimento sul territorio.