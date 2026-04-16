“Frolla e Cioccolato”, un laboratorio del gusto

Ci sono gesti semplici che riportano indietro nel tempo, come le mani nella frolla, il profumo
del cioccolato che si scioglie e la sensazione di creare qualcosa da zero.
Dalla voglia di creare un’esperienza da condividere, in famiglia o con gli amici, è nata l’idea
dell’evento “Frolla e Cioccolato”.
Sabato 18 aprile il primo piano di EDIT in Piazza Teresa Noce a Torino si trasformerà in un
vero e proprio laboratorio aperto a tutti e pensato per chi vuole prendersi una pausa, rallentare
per un paio di ore dallo stress quotidiano e riscoprire il piacere di creare con le proprie
mani, divertendosi in cucina.
L’evento si inserisce all’interno del calendario di appuntamenti di Edit Place Social Hub “for
people and for having fun” – polo di gusto, cultura e incontro – dove vivere esperienze di
socialità innovative, lontane dai luoghi comuni.
Il workshop verrà realizzato su tre turni – alle ore 10, alle 15 o alle 17.30 – sotto la guida
esperta di Jacopo Pistone, fondatore di Cibrario Forno Contemporaneo, una realtà
d’eccellenza torinese che unisce panificazione artigianale, ricerca e una visione moderna del
forno. Classe 1987, Jacopo arriva al mondo della panificazione dopo una formazione
alberghiera e un percorso nella ristorazione, sviluppando nel tempo un approccio concreto e
attento alla qualità delle materie prime e ai processi di lavorazione. Grazie a questo know how,
durante il laboratorio accompagnerà ogni fase con consigli pratici, suggerimenti e piccoli
accorgimenti, rendendo la preparazione accessibile anche a chi non ha esperienza in cucina.
Durante il workshop verrà realizzata la preparazione di un dolce, lavorando prima la frolla
e poi il cioccolato, passo dopo passo. La musica in sottofondo accompagnerà il tempo del
lavoro, mentre si impasta, si taglia, si assembla e si condivide. A rendere il momento ancora
più piacevole, una pausa con infusi e tisane, per chiacchierare insieme e socializzare.
Questo evento è infatti pensato per chi volesse passare un momento divertente in compagnia
degli amici o dei famigliari, ma anche per chi, da solo, volesse trascorrere un sabato diverso,
imparando in cucina e avendo l’opportunità di conoscere persone nuove.
“La data del 18 aprile è stata scelta con cura – racconta Elisa Filippelli, project manager
dell’evento per To Be Experience – perché segue il periodo pasquale quando quasi tutte le
famiglie, in particolare quelle con bambini piccoli, sono letteralmente invase dagli avanzi delle
uova di Pasqua. Noi abbiamo deciso di combattere gli sprechi e quindi insegneremo a
trasformare gli avanzi in qualcosa di nuovo e buonissimo. In loco i partecipanti troveranno
del cioccolato pronto per essere utilizzato per i dolci, ma potranno anche decidere di portare
da casa dei pezzi avanzati di uova pasquali da utilizzare.”
All’arrivo a Edit il pubblico verrà accolto anche con un kit di benvenuto – composto da
grembiule e cappello da chef – e ovviamente con gli ingredienti e i materiali utili per il
laboratorio.
INFO e MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI
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I biglietti per l’evento sono in vendita sul sito ufficiale di
To Be Events al link:
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I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.
A causa della natura e della scala dell’evento, non è
possibile garantire l’assenza di contaminazioni crociate
né prevedere variazioni personalizzate del menù. Le
preparazioni vengono realizzate in cucine condivise,
pertanto non è possibile assicurare un ambiente
completamente privo di allergeni.
L’esperienza, dal costo di 30 euro, comprende in sintesi:
• Kit di benvenuto con grembiule e cappello da
chef
• Ingredienti e materiali per il laboratorio
• Supporto e guida da parte di professionisti
durante tutta l’attività
• Infuso e tisana
• Produzione di un dolce
In fase di accredito sarà possibile aggiungere i
bambini con età inferiore ai dieci anni al costo di 10
euro, rendendo l’esperienza un momento
indimenticabile genitori/figli.