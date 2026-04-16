“Frolla e Cioccolato”, un laboratorio del gusto

Ci sono gesti semplici che riportano indietro nel tempo, come le mani nella frolla, il profumo

del cioccolato che si scioglie e la sensazione di creare qualcosa da zero.

Dalla voglia di creare un’esperienza da condividere, in famiglia o con gli amici, è nata l’idea

dell’evento “Frolla e Cioccolato”.

Sabato 18 aprile il primo piano di EDIT in Piazza Teresa Noce a Torino si trasformerà in un

vero e proprio laboratorio aperto a tutti e pensato per chi vuole prendersi una pausa, rallentare

per un paio di ore dallo stress quotidiano e riscoprire il piacere di creare con le proprie

mani, divertendosi in cucina.

L’evento si inserisce all’interno del calendario di appuntamenti di Edit Place Social Hub “for

people and for having fun” – polo di gusto, cultura e incontro – dove vivere esperienze di

socialità innovative, lontane dai luoghi comuni.

Il workshop verrà realizzato su tre turni – alle ore 10, alle 15 o alle 17.30 – sotto la guida

esperta di Jacopo Pistone, fondatore di Cibrario Forno Contemporaneo, una realtà

d’eccellenza torinese che unisce panificazione artigianale, ricerca e una visione moderna del

forno. Classe 1987, Jacopo arriva al mondo della panificazione dopo una formazione

alberghiera e un percorso nella ristorazione, sviluppando nel tempo un approccio concreto e

attento alla qualità delle materie prime e ai processi di lavorazione. Grazie a questo know how,

durante il laboratorio accompagnerà ogni fase con consigli pratici, suggerimenti e piccoli

accorgimenti, rendendo la preparazione accessibile anche a chi non ha esperienza in cucina.

Durante il workshop verrà realizzata la preparazione di un dolce, lavorando prima la frolla

e poi il cioccolato, passo dopo passo. La musica in sottofondo accompagnerà il tempo del

lavoro, mentre si impasta, si taglia, si assembla e si condivide. A rendere il momento ancora

più piacevole, una pausa con infusi e tisane, per chiacchierare insieme e socializzare.

Questo evento è infatti pensato per chi volesse passare un momento divertente in compagnia

degli amici o dei famigliari, ma anche per chi, da solo, volesse trascorrere un sabato diverso,

imparando in cucina e avendo l’opportunità di conoscere persone nuove.

“La data del 18 aprile è stata scelta con cura – racconta Elisa Filippelli, project manager

dell’evento per To Be Experience – perché segue il periodo pasquale quando quasi tutte le

famiglie, in particolare quelle con bambini piccoli, sono letteralmente invase dagli avanzi delle

uova di Pasqua. Noi abbiamo deciso di combattere gli sprechi e quindi insegneremo a

trasformare gli avanzi in qualcosa di nuovo e buonissimo. In loco i partecipanti troveranno

del cioccolato pronto per essere utilizzato per i dolci, ma potranno anche decidere di portare

da casa dei pezzi avanzati di uova pasquali da utilizzare.”

All’arrivo a Edit il pubblico verrà accolto anche con un kit di benvenuto – composto da

grembiule e cappello da chef – e ovviamente con gli ingredienti e i materiali utili per il

laboratorio.

INFO e MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI

_____________________________________________________________________________________________________

I biglietti per l’evento sono in vendita sul sito ufficiale di

To Be Events al link:



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

A causa della natura e della scala dell’evento, non è

possibile garantire l’assenza di contaminazioni crociate

né prevedere variazioni personalizzate del menù. Le

preparazioni vengono realizzate in cucine condivise,

pertanto non è possibile assicurare un ambiente

completamente privo di allergeni.

L’esperienza, dal costo di 30 euro, comprende in sintesi:

• Kit di benvenuto con grembiule e cappello da

chef

• Ingredienti e materiali per il laboratorio

• Supporto e guida da parte di professionisti

durante tutta l’attività

• Infuso e tisana

• Produzione di un dolce

In fase di accredito sarà possibile aggiungere i

bambini con età inferiore ai dieci anni al costo di 10

euro, rendendo l’esperienza un momento

indimenticabile genitori/figli.

IL TORINESE