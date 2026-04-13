Rapina violenta fuori dalla sala scommesse: due in manette

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, gravemente indiziate di aver commesso, in concorso tra loro, una rapina pluriaggravata ai danni di un uomo, nello scorso mese di Gennaio.

I due, un egiziano di 22 anni e un tunisino di 40, avevano seguito fuori da una sala scommesse del quartiere Aurora un cittadino italiano che aveva da poco riscosso una vincita di 3.000 €; l’uomo, una volta all’esterno, era stato raggiunto e aggredito dalla coppia: dopo averlo spintonato e strattonato, i due erano riusciti a sottargli il borsello contenente il denaro, documenti personali, un cellulare e il bancomat.

La vittima, nel tentativo di inseguire uno dei suoi aggressori, era, poi, stato spinto con violenza dal complice con una spallata, rovinando contro un’auto in sosta; nell’occorso, aveva riportato delle lesioni.

Il provvedimento cautelare è stato adottato in virtù delle risultanze delle indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile torinese, che hanno acquisito importanti elementi indiziari a carico dei due indagati tramite l’analisi dei filmati delle telecamere della zona.

IL TORINESE