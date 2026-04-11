La centralità della politica estera

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Nella contesa politica italiana ritorna un asset decisivo. Un asset che ha caratterizzato l’intera

prima repubblica. Parlo, come ovvio, della centralità della politica estera. Una centralità, va pur

detto, che aveva dei protagonisti indiscussi e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale:

ovvero, la classe dirigente della Democrazia Cristiana fatta di leader politici ma, soprattutto, di

statisti e di qualificati uomini di governo. Da De Gasperi a Moro ad Andreotti, da Fanfani a Emilio

Colombo, da De Mita a Donat-Cattin, solo per citarne alcuni. Perchè la coerenza e la lungimiranza

sul versante della politica estera era la cartina di tornasole non solo per la chiarezza nello

scacchiere europeo ed internazionale ma era anche, e soprattutto, la bussola che orientava le

dinamiche e le scelte concrete nella politica interna.

Ora, e pur senza tracciare alcun confronto che sarebbe del tutto improprio e allo stesso tempo

impraticabile, non possiamo non avanzare una riflessione di fondo. E cioè, nell’attuale fase

politica italiana i due schieramenti maggioritari hanno una comune visione ed un comune progetto

proprio sul campo della politica estera? Dalla coerenza sulla politica estera traggono le indicazioni

concrete per costruire un progetto di governo coerente e riconosciuto a livello europeo ed

internazionale? Questo è il vero tallone d’achille per l’attuale centro destra e, soprattutto, per la

coalizione di sinistra e progressista. Diventa francamente imbarazzante pensare alla credibilità e

alla fragilità di una coalizione che contiene al suo interno due posizioni antitetiche – penso alla

Lega e al resto dei partiti di centro destra – o, addirittura, con ben cinque posizioni diverse se non

alternative ed opposte. Come, di consueto, capita a sinistra ogniqualvolta si devono votare ordini

del giorno o risoluzioni sui temi più spinosi che riguardano la politica estera. Dall’Ucraina

all’Europa ai vari e drammatici conflitti nello scacchiere internazionale. Perchè non soltanto una

coalizione non sarebbe credibile e nè affidabile ma, quel che è peggio, non sarebbe in grado di

assumere nessuna decisione altrettanto credibile ed affidabile ai fini della considerazione del

nostro paese. A livello europeo come, e soprattutto, sul versante internazionale.

Ecco perchè, al di là delle primarie, dei regolamenti di conti sempre più spietati all’interno delle

rispettive coalizioni e dei sistemi elettorali – anche se sono sempre importanti e decisivi ai fini della

vittoria finale – la vera priorità politica e programmatica, soprattutto nell’attuale fase storica che

viviamo, è quella di concentrare l’attenzione sulla politica estera. Da qui arriva anche l’invito a

riscoprire l’esperienza, e forse anche la saggezza, di un passato che non può essere

qualunquisticamente e banalmente archiviato. Quel passato che era sì fatto di leader e statisti ma

anche da partiti che non si limitavano a cavalcare gli istinti più triviali della pubblica opinione ma

sapevano, al contrario, governare i processi politici. A cominciare, appunto, dalla chiarezza,

dall’affidabilità e dalla trasparenza sul versante della politico estera.

IL TORINESE