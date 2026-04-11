Avanti tutta. Meloni e l’orizzonte di fine legislatura

POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo Nella contesa politica italiana ritorna un asset decisivo. Un asset
Nella giornata di oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha designato Daniela Cameroni, assessore
POLITICA Leggi l’artticolo su L’identità: Le primarie come le preferenze, tutti le invocano ma nessuno
All’associazione Camis de Fonseca A TORINO IL RICORDO DI MARCO PANNELLA NEL DECENNALE DELLA SUA SCOMPARSA,
La cessione della Magna Olsa Lighting, realtà con sedi a Rivoli e Moncalieri, al fondo tedesco