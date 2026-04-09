Una deputata europea molto speciale

Benedetta S c u d e r i è una giovane deputata europea di Verdi – sinistra italiana che è stata quasi offuscata da Ilaria S a l i s, maestra insuperabile di estremismo non solo verbale. La S c u d e r i è un’estremista fortunatamente solo a parole, ma è una donna ansiosa ed ansiogena da evitare assolutamente come un male inquietante che ti blocca il pensiero, come una specie di donna angelicata del nuovo millennio. Rete 4 ce la impone spesso come commentatrice di politica estera. Ascoltandola, mentre parla a macchinetta, da’ l’idea di essere una “sempliciotta” e invece è laureata in Legge a Roma Tre ed ha conseguito parecchi master, per quel che i master oggi possano valere. Su temi seri, anzi drammatici, come la guerra, Gaza, Israele, l’Iran, Trump, sentenzia come fosse un libro stampato, anzi un libretto rosso maoista del secolo scorso. Schematizza, semplifica la complessità della guerra cercando di imporre in modo a volte esagitato un pacifismo fuori dalla realtà. Pannella, il non violento, non l’avrebbe sopportata: una specie di suor Marisa Galli che da radicale divento’ comunista. Ascoltandola si finisce di rivalutare Trump. Sembra impossibile, ma è così .