Una deputata europea molto speciale

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Il prof. Quaglieni

Benedetta  S c u d e r i   è  una giovane deputata europea  di Verdi – sinistra italiana che è stata quasi offuscata da Ilaria  S a l i s, maestra insuperabile  di estremismo non solo verbale. La   S c u d e r i   è un’estremista fortunatamente  solo a parole, ma è una donna ansiosa ed ansiogena  da evitare assolutamente come un male inquietante che ti blocca il pensiero, come una specie di donna angelicata del nuovo millennio.  Rete 4 ce la impone spesso come commentatrice di politica estera.  Ascoltandola, mentre parla a macchinetta, da’ l’idea di essere una “sempliciotta” e invece è laureata in Legge a Roma Tre  ed ha conseguito parecchi master, per quel che i master oggi  possano valere.  Su temi seri, anzi drammatici,  come la guerra, Gaza, Israele, l’Iran,  Trump, sentenzia come fosse un libro stampato, anzi un libretto rosso maoista  del secolo scorso. Schematizza,  semplifica la complessità della guerra cercando di imporre in modo a volte esagitato un pacifismo fuori dalla realtà. Pannella, il non violento, non l’avrebbe sopportata: una specie di suor Marisa Galli che da radicale divento’ comunista. Ascoltandola si finisce di rivalutare Trump. Sembra impossibile, ma è così .

Quando parla, quasi non respira perché la foga tribunizia la divora.  Sembra una Teresa Noce rediviva che perfino il marito Luigi Longo non riuscì più a tollerare.
Forse non sa neppure chi sia stato,  ma ricorda gli allievi – modello di Zdanov  che fu l’ispiratore culturale dello stalinismo.
Forse non se ne rende conto, ma sta mettendo indietro le lancette della storia. L’Europa è a pezzi, ma una deputata così appare un fenomeno tipicamente italico,  mediterraneo di chi non guarda alle Alpi, ma all’Africa, come diceva Ugo La Malfa. Quando penso che ho conosciuto deputati europei come Rosario Romeo, Enzo Bettiza, Jas Gawronski,  lei mi  fa venire in mente solo Giulietto Chiesa, il filo sovietico bigotto  che sostituì Occhetto a Bruxelles.
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