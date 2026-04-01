Pompeo (PD): “Non possiamo lasciare soli i nostri ragazzi”

“Diritto allo studio universitario: che cosa intende fare la Regione per continuare a garantire le borse di studio?”

31 marzo 2026 – “I fondi del PNRR hanno, sicuramente, consentito, di compiere un importante salto di qualità al sistema del diritto allo studio attraverso un aumento delle borse di studio e del loro valore, con la piena copertura di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, questo importante obiettivo che è stato raggiunto deve essere mantenuto e la Giunta regionale deve compiere scelte chiare e precise. Per capire in quale direzione la Regione si sta muovendo ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale” afferma la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“Entro il 2026 termineranno i fondi PNRR e questo determinerà una mancanza di risorse che, secondo le attuali stime potrebbero ammontare a 20 milioni di euro e dubito che l’attuale programmazione regionale possa coprire totalmente questa carenza. Occorre, pertanto, che, fin d’ora, la Giunta cerchi una soluzione oppure molti ragazzi che contano su questo sostegno, ne resteranno privi” aggiunge Laura Pompeo.

“Voglio risposte tempestive e chiare dall’Assessore regionale competente – conclude Pompeo – per capire se può già stimare quanto occorrerà stanziare per garantire la piena copertura delle borse di studio a iniziare dall’anno accademico 2026/2027 e quali misure si intendano adottare nel bilancio pluriennale per assicurare stabilità al sistema. Inoltre, voglio comprendere se sia stato avviato un confronto con il Ministero dell’Università e della Ricerca per rendere strutturale il rafforzamento del Fondo Integrativo Statale. In un momento in cui l’abbandono scolastico registra dati allarmanti, bisogna fare di tutto per aiutare i nostri ragazzi a proseguire il ciclo di studi. Per molti di loro poter contare su un sussidio rappresenta l’unico modo per non dover rinunciare a terminare l’università”.

IL TORINESE