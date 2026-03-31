Ecco il logo dei 2026 Paddle Europe Slalom Championships di Ivrea

Il 23 gennaio 2026 la Commissione giudicatrice del contest per la selezione del logo ufficiale dei 2026 Paddle Europe Slalom Championships ha concluso i lavori, individuando la proposta vincitrice tra i 20 elaborati ricevuti. La Commissione, composta dalla presidente Albarosa Bertoli, Lucia Curzio, Daniela Borla, Luca Simion ed Enrico Capirone, ha dichiarato vincitore il logo di Bianca Letizia Curzio.

La scelta è stata motivata dalla capacità del progetto di comunicare con immediatezza l’identità dell’evento attraverso un linguaggio visivo essenziale, contemporaneo e facilmente riconoscibile. In base ai criteri del contest, la Commissione ha valutato in modo particolarmente positivo la coerenza con i valori e l’identità della manifestazione, l’efficacia comunicativa e la versatilità d’uso, premiando l’idea progettuale e la sua funzionalità applicativa.

Un elemento distintivo della proposta selezionata è il riferimento stilizzato al Ponte Vecchio, simbolo della città e segno profondamente legato al contesto di gara. Il ponte è stato interpretato dalla Commissione come immagine del legame tra lo Stadio della Canoa e Ivrea, ma anche come simbolo universale di connessione e incontro. Un richiamo coerente con il valore dello sport come linguaggio comune, capace di avvicinare persone e nazioni, e con la vocazione internazionale della competizione. Questa lettura è risultata pienamente in linea con i principi che l’Ivrea Canoa Club riconosce come fondativi, ossia apertura, rispetto reciproco e promozione di una cultura di pace tra i popoli.

La Commissione precisa che la selezione è avvenuta privilegiando la semplicità e la riproducibilità delle linee grafiche, considerate decisive per garantire un uso efficace del marchio su supporti differenti, dal digitale alla stampa, dalla segnaletica al merchandising. La decisione è stata quindi assunta sulla base del valore dell’idea e non sulla qualità esecutiva finale dell’elaborato.

Il logo prescelto è stato oggetto di una successiva rielaborazione grafica, sviluppata nelle scorse settimane e qui presentata, per renderlo più maturo e professionale. La grafica definitiva è stata approvata da Paddle Europe, e la scritta verrà adattata per i prossimi eventi ospitati allo Stadio della Canoa.

In allegato, la relazione illustrativa sulla scelta del logo dei 2026 ECA Canoe Slalom European Championship elaborata dalla Commissione in sede di lavori.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti gli appassionati, i cittadini e coloro che desiderano vivere da vicino il mondo della canoa slalom alle importanti manifestazioni internazionali che si svolgeranno a Ivrea nel corso del 2026. Oltre ai Campionati Europei, che si terranno dal 24 al 26 settembre, lo Stadio della Canoa ospiterà la ICF World Ranking (1-3 maggio), l’ECA Junior Cup (6-7 giugno) e i Campionati Italiani (22 agosto).

Vi aspettiamo per condividere insieme questa grande esperienza sportiva!

IVREA CANOA CLUB