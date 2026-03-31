Anna Rota Milani espone alla Galleria Aversa

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Dal 10 al 30 aprile 2026, presso i locali della GALLERIA AVERSA, in via Cavour 13 a Torino; si terrà la mostra personale di ANNA ROTA MILANI. L’artista monferrina ma torinese d’adozione presenta una ventina di opere prevalentemente di paesaggio realizzate con un sapiente uso della spatola e lavorando sulla matericità del dipinto fino, a volte, ai limiti dell’astratto. Apprezzata da numerosi critici fra cui Paolo Levi, Guido Folco e Gian Giorgio Massara, l’artista trae spesso ispirazione dal paesaggio monferrino che si stende sotto il suo atelier di Gabiano.

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