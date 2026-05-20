E’ arrivato il nuovo volantino di Borello Supermercati!

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Approfitta delle offerte fino al 6 giugno e porta in tavola tutta la qualità al miglior prezzo.

Ti aspettiamo nei nostri punti vendita.

Link: http://borellosupermercati.it/pdfs/volantino/Promo11_2026.pdf

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