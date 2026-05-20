A causa di una violenta lite con la figlia una donna di più di sessant’anni si è lanciata da una finestra della propria casa a Carentino (Al). La figlia, che le ha inferto diverse coltellate, è ricoverata in psichiatria all’ospedale di Alessandria. La donna è ferita gravemente.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Salta dalla finestra per sfuggire alle coltellate della figlia: è in gravi condizioni
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