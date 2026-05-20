E’ ancora da accertare la dinamica dello scontro tra una moto e una vettura ieri a Caselle in strada Ciriè, nel quale un motociclista di 38 anni ha perso la vita. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Motociclista muore a Caselle nello scontro con un’auto
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