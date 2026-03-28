“Invisibile”, storia universale di una donna

La giornalista Debora Bocchiardo presenta il suo ultimo romanzo alla Biblioteca civica “Italo Calvino”

Giovedì 9 aprile prossimo, alle ore 17.30, presso la Biblioteca civica “Italo Calvino” di Torino, la giornalista e scrittrice Debora Bocchiardo presenterà il suo ultimo romanzo, uscito per Edizioni Pedrini nel 2025, dal titolo “Invisibile”.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Mara Martellotta.

“Invisibile” è la storia universale di una donna, Teresa Bortolotti, classe 1915, in continua lotta per sopravvivere agli eventi di un’esistenza in balia del destino. Debora Bocchiardo dipinge un ritratto della condizione della donna, della guerra, delle sue conseguenze e di quella particolare solitudine che nasce dall’istinto di sopravvivenza e dall’impossibilità di rinunciare all’amore per la vita, ciclicamente messa in discussione dalla frequente alternanza di momenti di pace e di tempesta. “Invisibile” racconta le vicende di una donna che cresce attraverso le difficoltà e il necessario spirito di adattamento ai continui cambiamenti del secondo dopoguerra, non rinunciando alla sua anima artistica di sarta e creatrice di moda, ma in cammino sul filo di un fragile equilibrio.

Biblioteca civica “Italo Calvino” – Lungo Dora Agrigento 94, Torino

Gian Giacomo Della Porta

IL TORINESE