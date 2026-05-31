Festival della Tv, tutto esaurito a Dogliani

In un clima entusiasta di attenzione e curiosità, il Festival arriva alla sua giornata conclusiva e mette al centro l’informazione, le trasformazioni dei media e lo sguardo sul futuro. In Piazza Umberto I si parte alle 10.30 con Enrico Mentana, direttore del TG La7, intervistato da Mia Ceran: un dialogo a viso aperto sul mestiere di raccontare le notizie in un tempo di crisi di credibilità e di overload informativo. Alle 11.15, con “Un uragano in TV”, Lucio Presta e Giovanni Minoli ripercorrono decenni di televisione tra management, autorialità e servizio pubblico, mentre alle 12.00 Giulia Salemi dialoga con Roberto Pavanello portando sul palco il rapporto tra tv, social e community digitali.

Il pomeriggio in Piazza Umberto I intreccia impresa, territorio e nuovi formati. Alle 15.15 “Ferrero in Italia: 80 anni di passione, qualità e innovazione” vede sul palco Fabrizio Gavelli con Mario Calabresi, per raccontare una storia di industria, radici e responsabilità sociale nata a pochi chilometri da Dogliani. Alle 15.45 lo stesso Calabresi torna con Riccardo Haupt e Giulio Incagli in “Chora, Will, Cronache di Spogliatoio. Costruire comunità attorno ai contenuti”, moderati da Marco Castelnuovo, per ragionare su podcast, piattaforme digitali e community sportive come nuovi luoghi del racconto. Alle 16.45 arriva il secondo grande appuntamento dei Dialoghi Coraggiosi, dedicato alle news: Gian Marco Chiocci per il TG1, Fabio Vitale per SkyTG24 e Francesco Cancellato per Fanpage aprono un confronto diretto sul modo di fare informazione tra tv generalista, all news e nativo digitale.

Alle 17.45 il teologo e saggista Vito Mancuso, con Andrea Malaguti, porta sul palco “Il coraggio della gioia”, una conversazione sulla bellezza come forma di resistenza civile che allarga lo sguardo oltre l’attualità immediata. A seguire, alle 18.30, Ubaldo Pantani alleggerisce, senza svuotarla, la densità della giornata con le sue imitazioni e il suo sguardo comico, trasformando ancora una volta la piazza in un grande salotto condiviso. La chiusura è dedicata alla musica del futuro: alle 19.15 Manuel Agnelli, con Luca De Gennaro, introduce “Suoni dal futuro”, e alle 19.45 il palco si apre alle band selezionate, per raccontare chi sta scrivendo adesso la colonna sonora dei prossimi anni.