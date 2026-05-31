Rock Jazz e dintorni a Torino. Gli Statuto e Avincola

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Lunedì. Alla Vineria Popolare si esibisce Michele Gazich.
Mercoledì. Allo Ziggy suona Tatsuya Yoshida + Risa Takeda.
Giovedì. Inaugurazione del Evergreen Fest al parco della Tesoriera, con l’esibizione del gruppo femminile Vocalboutique. Debutto anche per Hiroshima Sound Garden negli spazi di via Bossoli con il concerto della cantante Lea Gavino. Allo Ziggy suonano i The Devil. A El Barrio si esibiscono i The Aggrolites.
Venerdì. Per Evergreen Fest sono di scena gli Statuto. All’Hiroshima Sound Garden si esibisce Avincola. Al Vinile è di scena Gianluca Lulu. Al Blah Blah suona Colla + EraNera. Allo Ziggy si esibiscono i Dune Aurora + Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokio.
Sabato. Al Blah Blah suonano i Broken + Idiluvia. Allo Spazio 211 sono di scena gli Euphonia+ Grandi Raga.
Pier Luigi FuggettaLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE