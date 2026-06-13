Liberare Pancalieri dal traffico pesante

Allontanare dai centri storici dei paesi il traffico pesante che insiste sulle strade provinciali è da molti anni una priorità per le amministrazioni comunali e per quella della Città metropolitana di Torino. Spesso non basta realizzare nuovi assi viari: occorre curare e rendere più sicuro possibile il raccordo tra le nuove arterie – che vengono prese in carico dalla Città metropolitana – e la viabilità “storica” che attraversa i centri abitati. È il caso di Pancalieri, dove, su richiesta dell’amministrazione comunale, si sta valutando la possibilità di acquisire al patrimonio della Città metropolitana il collegamento tra la SP 129 e la SP 141 (asse davanti al cimitero) e l’asse stradale comunale situato al confine con la Provincia di Cuneo che collega la Provinciale 141 alla rotatoria di confine, dismettendo invece al Comune i due tratti di strade provinciali in centro abitato.

Questo consentirebbe di deviare i mezzi pesanti su via Circonvallazione e sulla Provinciale 141, sino al congiungimento con la SP 30 della Provincia di Cuneo, alleggerendo il concentrico di Pancalieri dal traffico pesante che insiste sulla Provinciale 129.

Della possibilità di redigere un progetto degli interventi da eseguire sulle strade comunali al fine di renderle idonee quali assi provinciali extra-urbani e di effettuare la valutazione sommaria dei costi hanno discusso con il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo il Sindaco di Pancalieri, Piero Giovanni Paletto, e il Vicesindaco Massimiliano Varetto, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Negli anni scorsi l’Ufficio pianificazione e realizzazione opere pubbliche della Direzione Azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana aveva redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica della trasformazione dell’incrocio a raso tra la Provinciale 141 e la via Circonvallazione, progetto ritenuto congruente e utile nell’ottica della proposta in itinere.

Nell’incontro che si è tenuto lunedì 8 giugno il Vicesindaco metropolitano ha confermato la proposta di elaborare e siglare un accordo di programma, che preveda le modifiche alla viabilità richieste dal Comune. L’ipotesi progettuale proposta dal Comune è quella di incanalare il traffico proveniente da Casalgrasso sulla SP 30 della Provincia di Cuneo nella Provinciale 141 della Città metropolitana di Torino. I mezzi destinati a Pinerolo potrebbero reimmettersi sulla Provinciale 129 utilizzando la via Circonvallazione, che collega le due strade provinciali. Per realizzare questo obiettivo sarebbe necessario adeguare le intersezioni a raso, costruendo due rotatorie e verificare eventuali opere necessarie su via Circonvallazione: ad esempio, un adeguamento dell’accesso al cimitero. Nella riunione con l’amministrazione comunale di Pancalieri si è parlato anche della necessità di mettere in sicurezza l’incrocio tra le Provinciali 129 e 149. Città metropolitana di Torino e Provincia di Cuneo dovranno confrontarsi sulle modalità di gestione dell’asse viario che attualmente pare essere esattamente a cavallo dei due Enti, ma con ogni probabilità è già interamente di proprietà del Comune di Pancalieri che l’ha realizzato: manca probabilmente solo il passaggio a partita strade. Il Comune di Pancalieri si è impegnato a verificare questo aspetto.

IL TORINESE