Usic: «Operazione dei Carabinieri, sventata rapina e sequestrati 2,5 chili di droga»

VERBANIA – “La Segreteria Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime il proprio plauso per l’importante operazione condotta dai Carabinieri di Verbania, che ha consentito di sventare una rapina e sequestrare oltre due chili e mezzo di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale. L’intervento è avvenuto tra la notte del 10 e l’11 giugno 2026, durante un servizio mirato di controllo del territorio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intercettato un gruppo di soggetti che stava tentando di impossessarsi di un ingente quantitativo di droga, verosimilmente destinato anche al mercato che coinvolge giovani consumatori della zona. I Carabinieri sono intervenuti proprio nel momento in cui la rapina stava entrando nel vivo. Grazie alla prontezza operativa, al coordinamento delle pattuglie e alla capacità di leggere immediatamente la situazione, i militari sono riusciti a fermare i responsabili in flagranza di reato, evitando che l’episodio potesse degenerare. Il bilancio dell’operazione è di quattro persone arrestate: tre accusate di tentata rapina aggravata e una di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un risultato che parla da solo e che conferma la costante attività di controllo svolta dall’Arma sul territorio del Lago Maggiore. L’operato dei militari di Verbania invia un messaggio inequivocabile: la sorveglianza resta alta per proteggere la comunità e, in particolare, le fasce più giovani da fenomeni criminali legati allo spaccio e alla violenza. Ai colleghi impegnati nell’operazione va il nostro sentito ringraziamento per la professionalità, la tempestività e il senso del dovere dimostrati ancora una volta al servizio dei cittadini”. Così, in una nota, Leonardo Silvestri, Segretario Generale Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

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