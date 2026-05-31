cultura

Il 2 giugno di GAM, MAO e Palazzo Madama 

In occasione del ponte del 2 giugno, GAM, MAO e Palazzo Madama saranno aperti al pubblico lunedì 1° e martedì 2 giugno dalle ore 10 alle ore 18, con apertura straordinaria di GAM e MAO il lunedì e di Palazzo Madama il martedì.

 

Per celebrare la Festa della Repubblica, nella giornata di martedì 2 giugno i visitatori potranno accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee dei tre musei con biglietto a tariffa ridotta, approfittando così di un’occasione speciale per scoprire o riscoprire il patrimonio artistico e culturale della Fondazione Torino Musei.

 

COSA SI PUÒ VISITARE

 

GAM

Un altro Novecento. Opere su carta dalle Collezioni della GAM

Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo

L’INTRUSO. Pesce Khete

Le collezioni:

Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno 

Giorgio Griffa. Omaggio per i 90 anni

 

MAO

Chiharu Shiota: The Soul Trembles

Declinazioni Temporanee #3

 

PALAZZO MADAMA

MonumenTOTorino Capitale

Vermeer. Donna in blu che legge una lettera

Il castello ritrovato

Monumenta Italia

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