Polizia Locale su due ruote, pattuglie in bicicletta in alcune aree verdi di Torino

Agenti della Polizia Locale pattugliano parchi, aree verdi e piste ciclabili su due ruote. È partito in via sperimentale, da alcuni giorni, il servizio organizzato dall’Aliquota Pronto Impiego Nord, che prevede tra i servizi di pattuglia sul territorio della Quinta Circoscrizione anche due agenti in bicicletta. In questa prima fase sperimentale, il servizio si snoderà tra i giardini pubblici, le piste ciclabili della circoscrizione e anche nel Parco della Pellerina. Gli agenti impegnati nel servizio hanno così la possibilità di sorvegliare i parchi e le piste ciclabili con un mezzo sostenibile che permette loro di spostarsi agevolmente e con discreta velocità nelle aree verdi.

Tra gli obiettivi dei civich a due ruote ci sarà quello di sviluppare un servizio di prossimità per i cittadini che frequentano i parchi. Gli agenti raccoglieranno eventuali segnalazioni di necessità di manutenzioni, vigileranno sulle soste irregolari sulle piste ciclabili, su atti di vandalismo e situazioni di degrado, sempre in contatto con la centrale operativa e con tutte le altre pattuglie presenti sul territorio.

Con l’arrivo della bella stagione il servizio potrà essere potenziato con più turni e agenti impegnati.