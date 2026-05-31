Zona Porta Nuova, droga scoperta dai cani poliziotto

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi a Torino, un servizio di controllo straordinario del territorio nell’area della Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova e nelle vie adiacenti, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. San Secondo, ha visto l’impiego congiunto del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, della Polizia Ferroviaria, delle unità cinofile nonché della Polizia Locale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nel corso del servizio, il personale operante ha arrestato due cittadini rumeni, di 44 e 20 anni, responsabili di un furto aggravato in concorso commesso all’interno di un bar di via dell’Arsenale.

Il quarantaquattrenne, nel tentativo di eludere l’identificazione, poiché consapevole di essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, ha esibito un passaporto appartenente ad un’altra persona; per tale motivo è stato denunciato per aver fornito false generalità a un Pubblico Ufficiale. Inoltre, durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico cucito all’interno di una pancera che l’uomo nascondeva sotto gli abiti, motivo per cui è stato anche arrestato per porto abusivo di armi.

Il ventenne, invece, è stato trovato in possesso di un passamontagna occultato sotto il giubbotto, anch’esso sottoposto a sequestro.

Nel contempo, grazie al fiuto delle unità cinofile, lungo la banchina del binario 10 della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova è stato rinvenuto e sequestrato un involucro di hashish.

Durante l’attività sono stati inoltre ispezionati due minimarket della zona. In uno di questi, situato in corso Stati Uniti, la Polizia Locale ha elevato sanzioni per un totale di oltre 1.000 euro a causa della mancata esposizione dei prezzi sui prodotti alimentari.

Nel corso di un posto di controllo effettuato in corso Montelungo, è stato fermato un trentenne brasiliano alla guida di un autocarro, risultato privo di documenti idonei al soggiorno sul territorio nazionale. L’uomo è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per le procedure di rito, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle attività, sono stati controllati complessivamente 33 soggetti, 10 veicoli e rilevate 4 sanzioni al Codice della Strada.

IL TORINESE