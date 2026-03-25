Giachino: Passato il Referendum i Problemi di Torino ritornano nella loro durezza

Ecco perché TORINO deve cambiare squadra di governo come farebbe qualsiasi azienda o squadra di calcio

Passato il Referendum i Problemi di Torino e provincia ritornano nella loro durezza. Lo Studio del CENTRO EINAUDI conferma la mia analisi sul declino economico di Torino e provincia, con l’impoverimento di molte famiglie, del commercio e del lavoro. Ecco perché TORINO deve cambiare squadra di governo come farebbe qualsiasi azienda o squadra di calcio. Dopo trentatré anni se non c’è alternanza vuol dire che la democrazia cittadina è malata. Passati i festeggiamenti in piazza i conti economici di Torino e provincia ritornano in evidenza nell’importante Studio del Centro Einaudi che esamina il VALORE AGGIUNTO delle 102 Province italiane nel periodo che v dal 2008 al 2023. Ricordo che per primo nel 2009 denunciai da Sottosegretario ai trasporti alla inaugurazione del TOSM che la crescita della nostra economia era sotto la media nazionale. Continuare la narrazione che la trasformazione della Città da One Company town a Città della cultura , del turismo e del loisir era stata positiva , ha penalizzato almeno metà della Città . Torino non può più mettere la testa sotto la sabbia e deve cambiare squadra dirigente come si farebbe in qualsiasi azienda o squadra di calcio.

Mino Giachino

Responsabile cittadino UDC

IL TORINESE