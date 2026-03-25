Travolto da un treno in corsa: muore 92enne

Investito da un treno in corsa vicino alla stazione: morto 92enne. È successo vicino alla stazione di Alpignano nella giornata di ieri, dove i binari sono accessibili scavalcando una staccionata. A travolgerlo, un treno regionale della linea Sfm3 Torino-Bardonecchia, diretto a Susa e partito alle 12:30 da Porta Nuova. L’anziano ha perso la vita sul colpo e i soccorsi del 118 Azienda Zero e i vigili del fuoco hanno confermato il decesso e rimosso la salma.

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per tre ore: per questo Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo tra Collegno e Avigliana, e un punto bar nelle stazioni di Avigliana e Bussoleno per i passeggeri. I 90 viaggiatori del treno coinvolto sono riusciti ad arrivare a destinazione. Sul posto è giunta anche la polizia ferroviaria per effettuare i rilievi: si ipotizza il gesto volontario.

VI.G

IL TORINESE