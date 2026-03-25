Il tempo di Stefano: l’ultimo romanzo di Antonella Manduca

Un libro che sa di musica, passato, dedizione e passione
Dopo il successo del suo ultimo romanzo noir Il nascondiglio perfetto (Golem edizioni,
2024), Il tempo di Stefano è la nuova pubblicazione di Antonella Manduca, disponibile in
tutte le librerie e store online dal 7 novembre 2025. Il libro racconta la storia di Stefano
Tempia, fondatore della secolare Società Accademica Corale di Torino, alternando
abilmente due piani temporali in un incessante dialogo fra passato e presente: da un lato il
visionario musicista ottocentesco, dall’altro le vicende di un Maestro dell’Accademia che,
nella Torino odierna, è in cerca dell’accordo perfetto che possa fondere tradizione secolare
e sperimentazioni più ardite.
“ «Un’ambizione grande la vostra, Stefano. Un progetto che sarà lusinghiero per la città
intera e il Regno al completo. Siete una forza della natura, un talento della musica.»
Cosa troverete nel libro: sinossi, tematiche.
Il tempo di Stefano è un romanzo che parla di ambizione e passione che si rincorrono
per l’eternità, nel 1875 così come al giorno d’oggi.
Nella Torino odierna un Maestro di un’accademia corale storica sta cercando una melodia
perfetta, un accordo capace di mettere insieme tradizione e modernità. È in questo modo
che il Maestro, durante i suoi interminabili pomeriggi in biblioteca, si imbatte in antichi volumi
che parlano di Stefano Tempia, genio dimenticato e fondatore della Società Accademica
Corale.
Così alla prima storia si intreccia la narrazione delle vicende del musicista ottocentesco, un
visionario che ha osato sfidare le convenzioni dell’epoca: in un tempo in cui dominava
l’opera, lui è riuscito a restituire dignità e voce al canto corale, un’arte relegata all’ombra.
Dagli inizi a Trino Vercellese fino alle lezioni di musica impartite a Margherita di Savoia e alla
fondazione dell’Accademia, il lettore assiste ai momenti più alti e a quelli più duri nella vita di
Stefano Tempia.
I due piani sono sapientemente collegati dall’autrice sfruttando il ruolo dell’Indovina, un
personaggio misterioso che proclama fra le vie di Torino l’eternità della musica di Stefano.
Chi è Antonella Manduca?.
Antonella Manduca è nata nel 1961 a Pinerolo. Nel 2000 si trasferisce in Francia per la
sua attività di mercante d’arte, vivendo tra Cannes, Parigi e Nizza e viaggiando molto per
partecipare a mostre internazionali di antiquariato.
Ha pubblicato una raccolta di poesie, Controluce (Edizioni Libroitaliano, 2000), mentre
Diamanti in cambio (Argonauta Edizioni, 2022) è il suo primo romanzo, finalista al premio
Leopoldo II di Lorena edizione 2023. Ha scritto diversi racconti per alcune antologie, fra
questi: L’eroica in Piemonte sulle vie del vino (Giulio Perrone Editore, 2023), Il vestito color
ottanio in Le torinesi ribelli (Neos Edizioni, 2024) e Latte tiepido e miele di castagno in
Sottovoce (Neos Edizioni, 2024). Nel 2024 ha pubblicato con Golem Edizioni il romanzo
noir Il nascondiglio perfetto.
Scrive l’editor di Golem Edizioni, Giulia Rolando.
Antonella Manduca, con la sua scrittura pulita e armoniosa, in questo libro racconta in
modo appassionato la vita di un grande genio della musica dimenticato. Tutto nel romanzo
compare al posto giusto: ogni capitolo ha un suo sottotitolo e una sua indicazione agogica
ed espressiva che ne predice l’andamento; le esibizioni del coro del Maestro e le sue
ricerche, nella Torino di oggi, aiutano il lettore a orientarsi per conoscere il protagonista del
libro; il personaggio dell’Indovina collega il piano temporale del passato a quello del
presente, ha ruolo fondamentale e ho apprezzato molto il lirismo conferito alla sua parte.
L’autrice cala il personaggio di Stefano Tempia in uno spazio intimo, senza narrare
soltanto delle sue conquiste ma anzi dedicando molte pagine alle sue insicurezze, alle
sue confessioni, alle amicizie e alla malattia.
Cosa ha significato per te la stesura di Il tempo di Stefano? Scrive
l’autrice Antonella Manduca.
Il mio primo incontro con la musica avvenne a otto anni, quando iniziai a frequentare il
Civico Istituto Musicale “Corelli” di Pinerolo. Sette anni di lezioni di solfeggio, straordinarie
ore di pianoforte e prove con il coro degli allievi. Mi piaceva suonare ma, come succede
talvolta in adolescenza, a quindici anni abbandonai il percorso.
Vivendo in Costa Azzurra ho riscoperto la passione per la musica, che mi ha portata a
cantare in cori sempre più importanti, e tornata dalla Francia ebbi la fortuna di scoprire
l’Accademia Corale Stefano Tempia, il coro più antico d’Italia. Lessi la storia
dell’associazione e ne fui conquistata: inviai il mio curriculum, passai l’audizione e divenni
un’accademica a tutti gli effetti. Da allora la mia vita è scandita, oltre che dalla scrittura e
dai miei lavori letterari, anche dalle attività del coro, del quale oggi faccio parte anche del
consiglio direttivo. Un’alternanza di prove e concerti mi ha catapultata in un mondo
fantastico dove a parlare sono le note che cantiamo, dove la magia si crea nel momento in
cui le voci trascendono da noi diventando un insieme, per trasmettere a chi ascolta
emozioni uniche.
Cantare in coro è un privilegio e una responsabilità, perché il protagonista non è il
singolo, ma un’entità più grande che si nutre delle tante voci per restituirne una sola,
unica e potente.
Il tempo di Stefano
Prezzo 16,50
Pagine 192
Data di uscita 7 novembre 2025
ISBN 9788892912588
Collana Mondo