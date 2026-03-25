Il tempo di Stefano: l’ultimo romanzo di Antonella Manduca

Un libro che sa di musica, passato, dedizione e passione

Dopo il successo del suo ultimo romanzo noir Il nascondiglio perfetto (Golem edizioni,

2024), Il tempo di Stefano è la nuova pubblicazione di Antonella Manduca, disponibile in

tutte le librerie e store online dal 7 novembre 2025. Il libro racconta la storia di Stefano

Tempia, fondatore della secolare Società Accademica Corale di Torino, alternando

abilmente due piani temporali in un incessante dialogo fra passato e presente: da un lato il

visionario musicista ottocentesco, dall’altro le vicende di un Maestro dell’Accademia che,

nella Torino odierna, è in cerca dell’accordo perfetto che possa fondere tradizione secolare

e sperimentazioni più ardite.

“ «Un’ambizione grande la vostra, Stefano. Un progetto che sarà lusinghiero per la città

intera e il Regno al completo. Siete una forza della natura, un talento della musica.»

Cosa troverete nel libro: sinossi, tematiche.

Il tempo di Stefano è un romanzo che parla di ambizione e passione che si rincorrono

per l’eternità, nel 1875 così come al giorno d’oggi.

Nella Torino odierna un Maestro di un’accademia corale storica sta cercando una melodia

perfetta, un accordo capace di mettere insieme tradizione e modernità. È in questo modo

che il Maestro, durante i suoi interminabili pomeriggi in biblioteca, si imbatte in antichi volumi

che parlano di Stefano Tempia, genio dimenticato e fondatore della Società Accademica

Corale.

Così alla prima storia si intreccia la narrazione delle vicende del musicista ottocentesco, un

visionario che ha osato sfidare le convenzioni dell’epoca: in un tempo in cui dominava

l’opera, lui è riuscito a restituire dignità e voce al canto corale, un’arte relegata all’ombra.

Dagli inizi a Trino Vercellese fino alle lezioni di musica impartite a Margherita di Savoia e alla

fondazione dell’Accademia, il lettore assiste ai momenti più alti e a quelli più duri nella vita di

Stefano Tempia.

I due piani sono sapientemente collegati dall’autrice sfruttando il ruolo dell’Indovina, un

personaggio misterioso che proclama fra le vie di Torino l’eternità della musica di Stefano.

Chi è Antonella Manduca?.

Antonella Manduca è nata nel 1961 a Pinerolo. Nel 2000 si trasferisce in Francia per la

sua attività di mercante d’arte, vivendo tra Cannes, Parigi e Nizza e viaggiando molto per

partecipare a mostre internazionali di antiquariato.

Ha pubblicato una raccolta di poesie, Controluce (Edizioni Libroitaliano, 2000), mentre

Diamanti in cambio (Argonauta Edizioni, 2022) è il suo primo romanzo, finalista al premio

Leopoldo II di Lorena edizione 2023. Ha scritto diversi racconti per alcune antologie, fra

questi: L’eroica in Piemonte sulle vie del vino (Giulio Perrone Editore, 2023), Il vestito color

ottanio in Le torinesi ribelli (Neos Edizioni, 2024) e Latte tiepido e miele di castagno in

Sottovoce (Neos Edizioni, 2024). Nel 2024 ha pubblicato con Golem Edizioni il romanzo

noir Il nascondiglio perfetto.

Scrive l’editor di Golem Edizioni, Giulia Rolando.

Antonella Manduca, con la sua scrittura pulita e armoniosa, in questo libro racconta in

modo appassionato la vita di un grande genio della musica dimenticato. Tutto nel romanzo

compare al posto giusto: ogni capitolo ha un suo sottotitolo e una sua indicazione agogica

ed espressiva che ne predice l’andamento; le esibizioni del coro del Maestro e le sue

ricerche, nella Torino di oggi, aiutano il lettore a orientarsi per conoscere il protagonista del

libro; il personaggio dell’Indovina collega il piano temporale del passato a quello del

presente, ha ruolo fondamentale e ho apprezzato molto il lirismo conferito alla sua parte.

L’autrice cala il personaggio di Stefano Tempia in uno spazio intimo, senza narrare

soltanto delle sue conquiste ma anzi dedicando molte pagine alle sue insicurezze, alle

sue confessioni, alle amicizie e alla malattia.

Cosa ha significato per te la stesura di Il tempo di Stefano? Scrive

l’autrice Antonella Manduca.

Il mio primo incontro con la musica avvenne a otto anni, quando iniziai a frequentare il

Civico Istituto Musicale “Corelli” di Pinerolo. Sette anni di lezioni di solfeggio, straordinarie

ore di pianoforte e prove con il coro degli allievi. Mi piaceva suonare ma, come succede

talvolta in adolescenza, a quindici anni abbandonai il percorso.

Vivendo in Costa Azzurra ho riscoperto la passione per la musica, che mi ha portata a

cantare in cori sempre più importanti, e tornata dalla Francia ebbi la fortuna di scoprire

l’Accademia Corale Stefano Tempia, il coro più antico d’Italia. Lessi la storia

dell’associazione e ne fui conquistata: inviai il mio curriculum, passai l’audizione e divenni

un’accademica a tutti gli effetti. Da allora la mia vita è scandita, oltre che dalla scrittura e

dai miei lavori letterari, anche dalle attività del coro, del quale oggi faccio parte anche del

consiglio direttivo. Un’alternanza di prove e concerti mi ha catapultata in un mondo

fantastico dove a parlare sono le note che cantiamo, dove la magia si crea nel momento in

cui le voci trascendono da noi diventando un insieme, per trasmettere a chi ascolta

emozioni uniche.

Cantare in coro è un privilegio e una responsabilità, perché il protagonista non è il

singolo, ma un’entità più grande che si nutre delle tante voci per restituirne una sola,

unica e potente.

Il tempo di Stefano

Prezzo 16,50

Pagine 192

Data di uscita 7 novembre 2025

ISBN 9788892912588

Collana Mondo

IL TORINESE