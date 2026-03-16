San Giuseppe, la fiera parte in quinta

MOSTRA NAZIONALE 77° EDIZIONE

Dal 13 al 22 Marzo 2026 al Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato. Ingresso al pubblico Gratuito. Territori Tradizioni Gusti Stili di Vita

Il grande protagonista del primo fine settimana della 76esima Mostra Nazionale di San Giuseppe al Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato è stato il pubblico. Moltissimi, infatti, sono stati i visitatori che si sono succeduti nei primi tre giorni di fiera, dopo il taglio del nastro di venerdì alle ore 18, come vuole una tradizione consolidata.

Questo era stato preceduto da brevi interventi del sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, degli assessori regionali Federico Riboldi ed Enrico Bussalino, del consigliere regionale Silvia Raiteri, del presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Bernzi, di Adelio Giorgio Ferrari componente la giunta della Camera di Commercio di Alessandria Asti e presidente Confartigianato Imprese Alessandria e di Confidare, dell’amministratore di D&N Eventi Nicoletta Cardillo, , mentre il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani ha fatto pervenire un breve cenno di saluto.

I visitatori sin dalla serata di venerdì sono stati davvero numerosi, anche in misura maggiore rispetto agli anni precedenti, attratti dalle varie curiosità che la Mostra presenta ma nel fine settimana, sabato si è dovuto prolungare di una mezz’ora l’orario di chiusura per il continuo accesso dei visitatori a partire dalle 17 e domenica, si è dovuto regolare l’afflusso, bloccandolo temporaneamente numerose volte, anche in misura superiore agli anni passati, a dimostrazione dell’interesse che questa manifestazione registra e della capacità di attrazione non soltanto dall’area del Casalese, ma anche dalle province e dalle regioni vicine.

Tra i visitatori della prima domenica anche due giovani e promettenti artisti: Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani 2026 e Rebecca Ferreri, già ballerina del Talent Amici che si sono fermati a salutare i Grandi Artisti Canori. E’ stata davvero una bella ed inaspettata sorpresa

Tra gli eventi collaterali bene i due momenti musicali al sabato sera con i casalesi Nebulosa Rock e la domenica le esibizioni dei Grandi Artisti Canori sotto la direzione di Federico Marchese.

E anche Arteinfiera, la rassegna di arte contemporanea, curata dall’artista Piergiorgio Panelli, ha avuto un notevole riscontro di gradimento e visitatori, come pure ha avuto successo e partecipazione domenica mattina la presentazione del progetto ‘Verde Comune Monferrato’ a cura di Asproflor.

In questo inizio settimana proseguono gli eventi collaterali in Sala Eventi:

martedì 17, dalle 18.30, a cura del Comune di San Salvatore Monferrato, ci sarà la presentazione del festival musicale PEM – Parole e Musica in Monferrato, mercoledì 18, sempre dalle 18.30 l’istruttore Augusto Cavallo si soffermerà sul tema ‘Nordic Walking è salute’. Giovedì 19, giorno di San Giuseppe, in Mostra ci sarà un ospite speciale: Federico Moccia, scrittore, regista che arriverà in Fiera intorno alle 10, e farà una passeggiata tra gli stand e le realtà espositive per poi essere protagonista, dalle 21 di un talk con un intervento su ‘Come si lavora nel mondo del cinema’..

Venerdì 20, invece dalle ore 20 ci sarà ‘Alza il Volume, a cura degli Amici della Musica Carlo Soliva ETS.

L’evento è organizzato dalla società D&N Eventi S.R.L. con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Casale Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Provincia di Mantova, dell’Unione dei Comuni della Valcerrina, Asproflor Comuni Fioriti e con la partnership di Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Coniolo Fiori, Vivai Varallo, sponsor Alma Carpets SPA

Orari

-Feriali: dalle ore 18,00 alle ore 23,00

-Sabato: 21 Marzo, a partire dalle ore 11:00 sino alle 23:00

-Domenica: 22 Marzo a partire dalle ore 11.00 sino alle 22.00

IL TORINESE