Gaia Zucchi conquista anche Torino e annuncia il film su “La vicina di Zeffirelli”

Grande partecipazione sabato 14 marzo alla galleria Ad Mayora di Torino per l’incontro dedicato a La vicina di Zeffirelli, l’opera portata in scena da Gaia Zucchi. L’evento è stato un grande successo.

L’interesse del pubblico è rimasto folgorato dal fascino del racconto legato alla figura del grande regista Franco Zeffirelli, evocato attraverso la voce ed i ricordi dell’attrice. A contribuire alla riuscita dell’incontro anche gli interventi della consigliera regionale Laura Pompeo e gli aneddoti raccontati dall’organizzatore Alessandro Tisci, che hanno arricchito la serata con curiosità e retroscena.

Proprio durante l’evento, Gaia Zucchi si è lasciata sfuggire un dettaglio importante: dopo il successo teatrale, La vicina di Zeffirelli è pronta a diventare anche un film. Il sorriso del regista Andrea De Benedictis ha alimentato l’entusiasmo dei presenti e l’immaginazione dei fans, lasciando intravedere la possibilità che alcune riprese possano svolgersi proprio a Torino, la storica città dei Savoia.

Enzo Grassano

IL TORINESE