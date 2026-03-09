Brahms all’Auditorium RAI con Zorman e Dindo e il maestro Treviño

L’orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ha in programma giovedì 12 marzo all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, alle 20.30, un concerto interamente dedicato all’arte di Johannes Brahms, con protagonisti Itamar Zorman, violinista in ascesa, definito “un virtuoso delle emozioni” e un sommo violoncellista quale è Enrico Dindo, vincitore del Premio Rostropovič di Parigi, insieme alla bacchetta di Robert Treviño.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio 3 e alle 22.50 in TV su RAI 5. Replica del concerto a Torino venerdì 13 marzo alle 20.

In apertura il doppio concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra op. 102, ultima fatica orchestrale di Brahms, composta nel 1887 durante un soggiorno a Thun, sulle rive del lago svizzero dove il musicista era solito rifugiarsi.

La pagina è universalmente nota come “Doppio concerto”, poiché affida il ruolo solistico alla coppia di archi, violino e violoncello, impegnati in un dialogo paritetico e serrato. Questa scelta riflette la volontà del compositore di intrecciare due voci soliste in un unico e monumentale discorso sinfonico.

A interpretarlo sono chiamati Itamar Zorman ed Enrico Dindo. Il violinista israeliano è noto per la sua rara capacità narrativa e l’abilità di trasformare ogni esecuzione in un racconto altamente coinvolgente e ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo dalla Carnagie Hall di New York al Concertgebouw di Amsterdam, fino alla Suntory Hall di Tokyo. Suonerà un prezioso violino Guarneri del Gesù del 1734. Il violoncellista torinese è stato definito da Rostropovič musicista di “straordinarie, qualità, artista compiuto, che possiede un suono eccezionale capace di fluire come una splendida voce italiana”.

In chiusura di serata il maestro Treviño proporrà, sempre di Brahms, il Quartetto n. 1 in sol minore op. 25, scritto nel 1861 e proposto nella versione orchestrale realizzata nel 1937 da Arnold Schonberg. Si tratta di un capolavoro al quadrato , definito dalla stesso Eschenbach €l’interpretazione di una interpretazione”, dove la grande eredità musicale ottocentesca si fonde con i colori orchestrali del Novecento, assumendo una veste del tutto nuova.

I biglietti per il concerto, da 9 a 30 euro, sono in vendita online sul siti dell’ OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino.

Info 0118104653

biglietteria.osn@rai.it

Mara Martellotta

IL TORINESE