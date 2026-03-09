Metro linea 2, si incomincia in via Pacini con i rilievi ambientali

Iniziano oggi lunedì 9 marzo da via Pacini 46/A le attività preliminari al monitoraggio ambientale legato alla realizzazione della futura Linea 2 della metropolitana di Torino. Tecnici incaricati effettueranno una serie di rilievi necessari per raccogliere dati sullo stato ambientale attuale, senza modifiche alla viabilità.

Questa prima fase riguarda in particolare l’installazione dei piezometri, strumenti utilizzati per controllare il livello e la qualità delle acque sotterranee. Per eseguire le operazioni saranno attivati undici mini cantieri temporanei, ciascuno con una durata stimata di circa una settimana.

Oltre a via Pacini, gli interventi interesseranno i seguenti punti: corso Vittorio Emanuele II all’angolo con via Nizza; via Saluzzo ai civici 1 e 3B; via Teofilo Rossi di Montelera tra i civici 3E e 3H; l’aiuola nord-ovest di piazza Carlo Alberto di fronte al civico 13; via Carlo Pedrotti 8; corso Novara 80/A; via Saorgio 1; via Fossata 92; l’angolo tra via Bologna e via Sempione nel quadrante est del Giardino della Croce Rossa; e l’area RFI di Rebaudengo.

Per i cittadini l’impatto sarà limitato. Le aree di lavoro saranno delimitate con recinzioni informative e organizzate in modo da garantire, dove possibile, la continuità dei percorsi pedonali e l’accesso agli ingressi privati e alle attività commerciali. Gli interventi non prevedono scavi di grande entità né modifiche permanenti alla viabilità.

Al termine di questa fase inizierà il monitoraggio ambientale ante operam, cioè l’insieme delle rilevazioni che permetteranno di definire con precisione lo stato dell’ambiente prima dell’avvio dei lavori. Il monitoraggio riguarderà diverse componenti ambientali, tra cui qualità dell’aria, rumore, vibrazioni, acque superficiali e sotterranee e vegetazione nelle aree interessate dal progetto.

Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale nel percorso di realizzazione della Linea 2 della metropolitana, infrastruttura strategica per il potenziamento del trasporto pubblico e per lo sviluppo sostenibile della città.

