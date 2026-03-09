Screenshot

Torino dedica una targa a Gipo Farassino nella sua via Cuneo

Mercoledì 11 marzo 2026, nel giorno dell’anniversario della nascita di Gipo Farassino, la città di Torino rende omaggio all’artista con la posa di una targa commemorativa.

La cerimonia si svolge in via Cuneo 6, luogo legato alla vita del cantautore piemontese. Durante l’evento intervengono rappresentanti delle istituzioni e cittadini, riuniti per ricordare una figura importante della cultura popolare torinese.

L’iniziativa vuole mantenere viva la memoria di Farassino, autore e interprete che ha raccontato la città e le sue tradizioni attraverso le sue canzoni in lingua piemontese.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Giornata del rene: nefrologia e dialisi dell’ASL TO5 incontra i cittadini

Articolo Successivo

Scaloppine di vitello al limone

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless