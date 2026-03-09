Donna di 55 anni trovata morta in casa

E’ stata trovata senza vita nella su abitazione a Coazze nel Torinese. La vittima, una donna di 55anni, è probabilmente deceduta nella notte per aver respirato monossido di carbonio. A dare l’allarme i vicini di casa. I soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso.

