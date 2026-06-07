Numerose armi da fuoco, nove chilogrammi di cocaina e sette di hashish sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di un’operazione antidroga condotta tra Torino e Bosconero, nel Torinese. In manette un albanese di 48 anni residente a Torino e un italiano di 33 anni residente a Bosconero.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Un arsenale e chili di droga nascosti nel bosco
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