Festa sotto il cielo in via Monginevro

Grande partecipazione e tanta voglia di stare insieme hanno segnato la giornata di festa che ha animato Via Monginevro, trasformata per un giorno in un vivace spazio a cielo aperto dedicato al quartiere e al commercio di prossimità.
Nel tratto compreso tra Corso Trapani e i Giardini di Via Ozieri, la strada si è riempita di bancarelle, artigiani, produttori locali ed espositori, attirando residenti e famiglie lungo uno degli assi più importanti della Circoscrizione 3.
Per tutta la giornata i visitatori hanno potuto passeggiare tra stand, proposte gastronomiche e momenti di animazione musicale, mentre attività sportive e iniziative dedicate ai più piccoli hanno contribuito a creare un clima di festa e partecipazione.
I negozi della via sono rimasti aperti dalle 9 alle 20, accogliendo i cittadini tra shopping, degustazioni e incontri con i commercianti. L’evento si è rivelato un successo, confermando quanto iniziative di questo tipo possano valorizzare il tessuto commerciale locale e rafforzare il legame tra attività di quartiere e comunità.

Enzo Grassano

