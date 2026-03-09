Ad Maiora Art ospita Gaia Zucchi

Il 14 marzo lo spazio culturale Ad Maiora Art ospita un incontro speciale con Gaia Zucchi, attrice che ha lasciato un segno nel cinema e nella televisione italiana. Volto di film diventati cult come Peggio di così si muore di Marcello Cesena, Fermo posta Tinto Brass di Tinto Brass e Il cielo è sempre più blu di Antonello Grimaldi, Zucchi incontrerà il pubblico in una serata di dialogo diretto e senza filtri.

L’evento si aprirà alle 18:30 con i saluti istituzionali della consigliera regionale Laura Pompeo. A guidare la conversazione sarà il regista pluripremiato Andrea De Benedictis, che accompagnerà l’attrice in un confronto autentico tra ricordi di set, scelte artistiche e momenti di svolta della sua carriera.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al libro La vicina di Zeffirelli, racconto intimo e sorprendente della sua esperienza personale e professionale, presentato in dialogo con l’ex consigliere Alessandro Tisci.

A chiudere la serata, firmacopie e un momento conviviale con il gelato artigianale di ViaTrento Gelato e Café. Un appuntamento che unisce cultura, racconto e incontro diretto con il pubblico.

