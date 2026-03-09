Ad Maiora Art ospita Gaia Zucchi

Il 14 marzo lo spazio culturale Ad Maiora Art ospita un incontro speciale con Gaia Zucchi, attrice che ha lasciato un segno nel cinema e nella televisione italiana. Volto di film diventati cult come Peggio di così si muore di Marcello Cesena, Fermo posta Tinto Brass di Tinto Brass e Il cielo è sempre più blu di Antonello Grimaldi, Zucchi incontrerà il pubblico in una serata di dialogo diretto e senza filtri.
L’evento si aprirà alle 18:30 con i saluti istituzionali della consigliera regionale Laura Pompeo. A guidare la conversazione sarà il regista pluripremiato Andrea De Benedictis, che accompagnerà l’attrice in un confronto autentico tra ricordi di set, scelte artistiche e momenti di svolta della sua carriera.
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al libro La vicina di Zeffirelli, racconto intimo e sorprendente della sua esperienza personale e professionale, presentato in dialogo con l’ex consigliere Alessandro Tisci.
A chiudere la serata, firmacopie e un momento conviviale con il gelato artigianale di ViaTrento Gelato e Café. Un appuntamento che unisce cultura, racconto e incontro diretto con il pubblico.

Enzo Grassano

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Rientrati in Italia da Gerusalemme i preti torinesi

Articolo Successivo

Festa sotto il cielo in via Monginevro

Recenti:

Fruttero 100

Nasce il Club Fruttero Una mostra, un libro, una passeggiata letteraria, una cena immersiva, una maratona

Le streghe di Levone

A cura di piemonteitalia.eu  Leggi l’articolo 👇 https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/le-streghe-di-levone   Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless