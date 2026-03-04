Ricercato arrestato: doveva essere estradato in Mcedonia del Nord

La Polizia di Stato ha proceduto, a Torino, all’arresto di un uomo di trent’anni, nato nella Macedonia del Nord, in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso la Macedonia del Nord, emesso dal Tribunale di Skopije lo scorso Agosto2025, per i reati di truffa e falso.

L’uomo, impiegato presso il Ministero della Giustizia dello stato balcanico, era ricercato in campo internazionale in quanto condannato per aver commesso diversi reati attinenti alle proprie funzioni, quali abuso di posizione ufficiale e di autorizzazione, e per falsificazione di documenti.

Dopo accurati e prolungati servizi svolti da personale della Squadra Mobile – Sez. Catturandi, d’intesa e con il supporto dello SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) – Direzione Centrale della Polizia Criminale, il cittadino straniero è stato rintracciato a Torino e tratto in arresto, sentita anche la Procura Generale.

Conclusa la redazione degli atti a suo carico, l’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana.

L’arresto è stato convalidato dalla Corte di Appello di Torino.

