Quaglieni e Breschi ricordano Antiseri

Caro direttore,

venerdì 6 marzo alle 17,30 alla Fondazione de Fonseca in via Pietro Micca 15 a Torino insieme al prof. Danilo Breschi dell’Università di Roma ricorderò il pensatore Dario Antiseri, mancato in febbraio. che molti ricordano per il suo manuale di filosofia per i licei scritto con Reale.

Il miglior testo scolastico non inquinato dalle ideologie. Voglio ricordare alcuni suoi pensieri che commenteremo, il primo è di sorprendente attualità : “Il nostro è un secolo in cui sangue a non finire è stato versato in nome o a causa di idee sbagliate e disumane. Idee sbagliate che hanno visto nella proprietà privata la fonte di tutti i mali , nel capitalismo il cancro dell’Occidente, nel mercato la giungla , nel profitto un furto, nella competizione la guerra “ . Basta questa frase per capire come Antiseri fosse un filosofo controcorrente .Ha introdotto in Italia Karl Popper , ma lui stesso è diventato un maestro da affiancare a Popper nella tutela della “società aperta“ contro i suoi nemici. Torino è piena zeppa di nemici della “società aperta” , ma ci sono anche quelli che , come diceva Popper ,” danno importanza alla libertà individuale e sono consapevoli dei pericoli inerenti a tutte le forme di poter e di autorità “. Quelli che amano la libertà dovranno essere presenti per conoscere l’opera di Antiseri e di Popper, due veri antidoti alla faziosità dilagante.

Pier Franco Quaglieni

