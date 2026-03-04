L’opera si tinge di noir tra delitti, passioni e grandi arie

Esiste un sottile fil rouge che attraversa la storia della lirica ed è quello delle passioni estreme, dei tradimenti, delle gelosie incandescenti e degli amori Impossibili che si consumano tra un’aria e un colpo di scena.

Domenica 8 marzo prossimo, alle 18, la Boule accenderà i riflettori su questo lato oscuro e irresistibile dell’opera con “L’Opera in Noir”, un concerto letterario realizzato in collaborazione con Torinonoir e Golem Edizioni.

Si tratta di un viaggio narrativo e musicale dentro le più profonde pieghe dell’animo umano.

Protagonista Valentina Escobar, soprano, accompagnata al pianoforte da Sara Musso. In programma pagine celebri che hanno saputo trasformare gelosia, invidia, vendetta e odio in vertigine sonora, elevando il dramma a forma d’arte assoluta.

La lirica, da sempre, è terreno fecondo per il noir. I suoi personaggi vivono tutto all’ennesima potenza, amano fino all’ossessione, soffrono fino alla follia, odiano fino alla distruzione. Sul palco si consumano delitti, inganni, ripicche e cuori infranti che, a distanza di secoli, continuano a parlarci con una forza sorprendentemente contemporanea.

A dialogare idealmente con la musica sarà il libro edito da Golem Edizioni “Regio Crimen”, che raccoglie delitti e vicende tragiche accomunate proprio dal mondo dell’opera.

Un intreccio tra suono e parola scritta, tra palcoscenico e cronaca nera, dove ogni nota amplifica il mistero e ogni storia trova nella musica la propria colonna sonora emotiva.

“L’Opera in noir” si preannuncia come un’esperienza immeisiva, capace di fondere concerto e racconto in un’unica atmosfera densa, elegante, inquieta. Un appuntamento che celebra l’8 marzo con l’intensità delle grandi eroine della lirica, donne complesse, ribelli, tragiche, e con la consapevolezza che nell’opera lirica, luce e ombra convivono da sempre.

