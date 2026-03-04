Grugliasco capitale mondiale delle schede telefoniche

Dal 17 al 19 aprile prossimi, presso il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, in provincia di Torino, si terrà la terza edizione del PIM- Phonecards International Meeting, il più importante evento internazionale al mondo dedicato alle schede telefoniche e alla telefonia storica.

La manifestazione si svolgerà nel salone “La Nave” in via Tiziano Lanza 31 e riunirà espositori e appassionati provenienti da numerosi Paesi, tra cui Sudafrica, Cina, Australia e gran parte d’Europa, confermandosi come punto di riferimento globale per lo scambio di materiale collezionistico e per l’incontro tra esperti ed appassionati.

L’edizione 2026 avrà un valore particolarmente simbolico poiché celebrerà il 50⁰ anniversario della nascita della scheda telefonica, una vera eccellenza del made in Italy, che ha segnato un’epoca e rivoluzionato le abitudini della comunicazione telefonica.

Per l’occasione il programma prevede la partecipazione di realtà storiche e istituzioni di rilievo come la multinazionale Urmet , SIDA e il Museo della Telefonia Pubblica di Alberi (PR) che contribuiranno a ripercorrere la storia e l’evoluzione di questo iconico oggetto.

L’organizzazione dell’evento è a cura di Worldwide Phonecards Collectors Club, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2024 con l’obiettivo di rilanciare il collezionismo delle schede telefoniche, con espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo che si riuniscono ogni anno ad aprile a Grugliasco .

“Sono davvero felice e orgoglioso della creazione di questo evento, di caratura internazionale – ha affermato Dario Gambardella, anima e presidente del Worldwide Phocarde Collectors Club – che ha trovato casa proprio in Piemonte, patria dell’innovazione nella telefonia domestica e nella comunicazione a livello nazionale”.

Un momento centrale della manifestazione sarà l’asta di beneficenza in programma sabato 18 aprile alle ore 14, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto di Candiolo IRCCS, eccellenza torinese nella ricerca e cura oncologica. L’iniziativa conferma l’impegno del PIM nel sostenere progetti di valore sociale e scientifico.

Il PIM non si rivolge soltanto ai collezionisti più esperti , ma rappresenta anche un’occasione per i visitatori che desiderano rivivere gli anni Novanta e i primi anni Duemila, quando telefonare dalla cabina era un rito quasi quotidiano.

Molto partecipanti approfitteranno della presenza di specialisti per far valutare le proprie collezioni o materiali ritrovati o ereditati .

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

L’evento sarà inaugurato venerdì 17 aprile alle ore 11 alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.

Aperture:

venerdì 17 aprile dalle 12 alle 18.30

Sabato 18 aprile dalle 10 alle 18.30

Domenica 19 aprile dalle 10 alle 17.

Mara Martellotta

IL TORINESE