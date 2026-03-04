Alla Biblioteca Nazionale Universitaria le lettere autografe di Vivaldi 

Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino si inaugura, mercoledì 4 marzo, l’esposizione degli scritti autografi del grande compositore Antonio Vivaldi, in attesa di celebrare nel 2028 i 350 anni dalla sua nascita. Il musicista infatti nasceva il 4 marzo del 1678. Di Antonio Vivaldi, e in particolare della Primavera delle sue Quattro Stagioni, si conoscono varie versioni per ogni genere musicale. Protagonista di spot pubblicitari e intrattenimenti, le musiche di Vivaldi fanno ormai parte della colonna sonora contemporanea. La Biblioteca Nazionale di Torino possiede un tesoro poco conosciuto, ma di grande valore: 27 volumi quasi interamente autografi di Antonio Vivaldi, facenti parte delle raccolte Enzo Giordano e Mauro Foà, la più importante collezione al mondo di partiture e lettere scritte di pugno dal grande compositore veneziano, del quale nel 2028 si celebreranno i 350 anni dalla nascita.

Nella Sala Mostre Filippo Juvarra della Biblioteca, sono esposti gli scritti, in gran parte autografi, del compositore veneziano, patrimonio della Biblioteca Nazionale di Torino. L’esposizione consente di ammirare una selezione ragionata e commentata delle opere che sono mostrate nelle teche di vetro altamente performanti. Si tratta di un’occasione unica per conoscere aspetti personali e non sono musicali del “Prete Rosso”, con annotazioni private, anche di opere autografe mai esposte. La selezione delle opere accompagnerà il visitatore nel laboratorio creativo del musicista: il percorso propone le vicende che hanno portato alla Biblioteca questo patrimonio eccezionale, con un affondo sul libro di musica, manoscritto e a stampa del Settecento. Spazio al focus per riflettere sul valore e l’importanza del corpus documentario.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 26 marzo prossimo con orario che va dalle 9 alle 19, ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Si intitola “Marzo con Vivaldi” la rassegna di talk, presentazioni, dibattiti e laboratori, reading e spettacoli legati all’omaggio al compositore, in vista dei 350 anni dalla nascita. Il primo dei concerti è in programma venerdì 6 marzo alle 17, nell’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale, con l’ensemble “Quadro Raro”, che eseguirà brani del compositore veneziano.

“’Marzo con Vivaldi’ alla Biblioteca Nazionale di Torino – spiega Marzia Dina Pontone, direttrice della Biblioteca – è un’occasione straordinaria per apprezzare dal vivo una selezione di partiture autografe di Antonio Vivaldi; un’opportunità rara per entrare di persona nel laboratorio creativo del famoso compositore veneziano, e per scoprire un patrimonio culturale unico al mondo, perché Vivaldi è stato un compositore e un artista diventato un ‘classico’ in tutto il mondo, che ha saputo ispirare la cultura musicale internazionale da oltre tre secoli, eppure la sua musica barocca non potrebbe essere colta pienamente senza l’apporto di conoscenza offerto dalla nostra Biblioteca. Invitiamo tutti a venire in Nazionale per scoprire le incredibili vicende compositive e conservative degli autografi vivaldiani, attraverso il percorso espositivo e il palinsesto culturale dell’attività ‘Marzo con Vivaldi’”.

Info: 4 marzo 2026 – 26 marzo 2026 – https://bruto.cultura.gov.it/ – bu-to@cultura.gov.it

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino – piazza Carlo Alberto 3, Torino

