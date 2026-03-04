Candido di Voltaire, un aggiornamento contemporaneo

venerdì 6 marzo – ore 20.45

TEATRO CARDINAL MASSAIA – Torino

Michele Savoia, attore che spazia dalla prosa al musical, dal cinema internazionale al mondo dei Me contro te, veste il ruolo di regista, mettendosi al contempo a nudo nell’interpretazione del protagonista di questo torrenziale monologo con canzoni, tra musical e stand-up, tra confessione intima e avventura pop.

Al contempo un aggiornamento contemporaneo del Candido di Voltaire e una fiaba musicale originale, che strizza l’occhio a La La Land e agli one woman show di Rachel Bloom, a partire da uno spunto che prende simpaticamente in giro il classico e amatissimo film di Joel Schumacher Un giorno di ordinaria follia.

Candido è un giovane attore di talento, energetico e ottimista, generoso e gioiosamente

oversize. Il suo corpo fuori misura gli ha causato dolore durante l’adolescenza, ma negli ultimi

anni è diventato il suo segno di riconoscimento, ciò che lo ha reso il simpatico pacioccone che tutti amano e che è “grosso, grasso, allegro e dice sempre di sì”.