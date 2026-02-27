La Guardia di Finanza sequestra lingotti d’oro e diamanti

Le Fiamme gialle della Compagnia di Valenza (Al) hanno sequestrato più di sei chili di lingotti e lamine d’oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati e un totale di oltre 758mila euro. Segnalati alla prefettura e alla Camera di commercio cinque persone, di cui quattro rappresentanti legali di società con sede in Italia e in Belgio.

