Le Fiamme gialle della Compagnia di Valenza (Al) hanno sequestrato più di sei chili di lingotti e lamine d’oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati e un totale di oltre 758mila euro. Segnalati alla prefettura e alla Camera di commercio cinque persone, di cui quattro rappresentanti legali di società con sede in Italia e in Belgio.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
La Guardia di Finanza sequestra lingotti d’oro e diamanti
