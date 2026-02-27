Enzo Bianchi torna tra il suo pubblico

Dopo un periodo segnato da una malattia e da una degenza ospedaliera, Fr. Enzo Bianchi è tornato a parlare in pubblico, in occasione del ritiro di Quaresima alla Madia. Quasi centocinquanta persone hanno partecipato alla tradizionale giornata di ritiro Quaresima che è un momento forte per la fraternità della Madia e per gli ospiti e amici che ci frequentano e seguono fr. Enzo da anni.

In apertura dell’incontro, fr. Enzo ha espresso profonda gratitudine verso il Signore, per avergli consentito di essere di nuovo presente, e ha ricordato come ogni caduta possa diventare un’occasione di ripresa inaspettata.

La meditazione ha affrontato uno dei testi più densi e complessi del Nuovo Testamento: il cosiddetto “Inno ai Filippesi”, incastonato dall’apostolo Paolo nella lettera alla comunità di Filippi, fondata circa vent’anni dopo la morte di Gesù. Il fondatore di Bose ha guidato i presenti nella lettura teologica dell’inno, evidenziandone la struttura in due momenti chiave. In particolare, Cristo, pur essendo della stessa forma di Dio, non trattiene la sua uguaglianza con Dio ma si svuota, assume la condizione umana, si umilia fino alla morte e muore in croce.

Questo svuotamento non significa perdere l’identità, ma compiere una scelta d’amore: una solidarietà radicale con l’umanità, fino alla condivisione della sofferenza e della morte. Per questo, Dio lo innalza e gli dona quel nome che è al di sopra di ogni nome: Kyrios, ovvero Signore. Un titolo che, nel contesto romano, aveva valenza politica e religiosa e veniva attribuito all’imperatore. I cristiani, con la frase: “Gesù è il Signore”, affermarono una signoria alternativa e universale. Un passaggioncentrale dell’intervento di questa domenica, ha riguardato l’invito paolino ad avere “gli stessi sentimenti di Cristo”. Per fr. Enzo, il cristianesimo non consiste principalmente in un’adesione intellettuale, ma in una trasformazione interiore: sentire, pensare e agire secondo la logica dell’amore gratuito.

La fede cristiana vuole evitare questa contrapposizione, che presenta da una parte, il docetismo, cioè l’idea che Gesù fosse uomo solo in apparenza, dall’altra, il riduzionismo, che nega la sua natura divina. Proprio per l’affermarsi contemporaneamente della piena divinità e della piena umanità di Cristo, l’inno rappresenta uno dei vertici teologici del Nuovo Testamento.

Durante la giornata di ritiro, è stato dedicato un ampio spazio al mistero della trinità di Dio: non una semplice somma di persone, ma una vera e propria comunione d’amore. In questa prospettiva, l’abbassamento di Cristo non è voluto come sofferenza da parte del Padre, ma come conseguenza di un amore profondo, vissuto in un mondo che è fortemente segnato dall’ingiustizia. Mentre la croce, rappresenta il passaggio verso la vita piena.

La presenza di fr. Enzo, dopo settimane di malattia, ha assunto un valore simbolico per i partecipanti. Il suo ritorno pubblico è stato accompagnato da parole di gratitudine e da una riflessione intensa, che ha restituito al ritiro quaresimale una dimensione teologica profonda.

La meditazione pomeridiana si è conclusa con un invito a ricordare che il cristianesimo non è solo un’adesione intellettuale, ma una condivisione concreta dei sentimenti di Cristo nella propria quotidianità.

IRENE CANE

IL TORINESE