AVS: “Stellantis non investe, non produce e non paga”

“A Mirafiori solo cassa integrazione e promesse tradite”

Oggi Stellantis annuncia che non ci sarà nemmeno il premio, nemmeno una tantum, per le lavoratrici e i lavoratori italiani. Una decisione che, purtroppo, era nell’aria, ma che resta una beffa inaccettabile per chi da anni paga sulla propria pelle le conseguenze di scelte industriali sbagliate. Basta scuse: Elkann e i vertici di Stellantis svendono il futuro dei lavoratori italiani per proteggere i loro profitti. Mentre a Tavares regalano centinaia di milioni e i soci hanno incassato negli ultimi 4 anni dividendi miliardari, ai nostri operai lasciano il conto e la più totale incertezza. Anche il tanto annunciato rilancio di Mirafiori legato alla produzione della 500 ibrida, si sta rivelando per quello che è: un annuncio senza sostanza, incapace di garantire livelli produttivi adeguati, continuità occupazionale e prospettive reali per il futuro dello stabilimento.

Azzerare il premio di risultato è un ricatto sociale: non è crisi, è scelta politica contro il lavoro italiano. I risultati industriali, e quindi anche i premi, maturano altrove: nei Paesi dove Stellantis ha scelto di investire davvero, mentre Mirafiori e le altre fabbriche italiane vengono progressivamente svuotate.

È inaccettabile che tutto questo avvenga nel silenzio colpevole del Governo e della Regione Piemonte, che continuano a non pretendere un piano industriale serio, vincolante e credibile per il futuro dell’automotive e dell’occupazione sul nostro territorio.

Non molleremo e staremo con il fiato sul collo di questi finti patrioti al governo: lotteremo perché l’Italia torni a investire nei suoi stabilimenti e a rispettare chi lavora. Ancora una volta, a pagare il prezzo più alto sono le lavoratrici e i lavoratori, che non hanno bisogno di annunci o illusioni, ma di investimenti veri, produzione stabile e rispetto della loro dignità.

Marco Grimaldi – vicecapogruppo AVS alla Camera dei Deputati

Alice Ravinale – capogruppo AVS Regione Piemonte

Valentina Cera – consigliera regionale AVS Piemonte

IL TORINESE