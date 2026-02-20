Cristiani e musulmani, Fratelli in dialogo. Un libro del Centro Peirone

Un inizio difficile, complicato, sempre in salita. Così è stato per molti musulmani l’arrivo a Torino e in tante altre città italiane. E per tanti immigrati lo è ancora adesso per ragioni culturali, sociali e anche economiche. Una nuova vita in un Paese totalmente diverso, la difficoltà per la lingua, la lontananza dalla famiglia e dalle proprie tradizioni, la ricerca di un lavoro che non si trova o un’occupazione assai precaria, un alloggio di fortuna, sono tutti problemi che hanno segnato fin da subito il soggiorno dei nuovi immigrati in Italia. Le prime ondate di musulmani sono sbarcate a Torino dal Marocco tra gli anni Ottanta e Novanta e ne sono seguite altre dall’Egitto e dall’Africa a sud del Sahara. La maggior parte è arrivata senza famiglia ed è stata costretta a cercare un tetto e un rifugio dove mangiare. Molti hanno trovato un impiego nell’edilizia, nei servizi o nell’industria in una città in gran parte legata alla Fiat.
Si sono installati attorno ad alcuni quartieri cittadini come San Salvario, Porta Nuova e Porta Palazzo, aprendo i primi negozi, macellerie di carne “halal” (carne macellata secondo i rituali islamici) panetterie e caffè, ristoranti e mercati di prodotti africani. Sono state aperte le prime improvvisate “sale di preghiera” ricavate in garage e scantinati e guidate da imam “fai da te”, spesso in aperta lotta tra loro per parlare a nome dell’intera comunità musulmana torinese. Sono scoppiati i primi scontri tra gruppi etnici rivali per il controllo della droga e sono affiorate le prime tensioni con i torinesi in gran parte ostili agli immigrati. Con le nuove generazioni qualcosa è cambiato, i figli degli immigrati, nati o cresciuti a Torino, vivono ora una realtà diversa, parlano italiano, frequentano scuole torinesi e si sentono sia italiani sia legati alle proprie origini. Sono nate associazioni culturali, centri islamici, commercianti e imprenditori musulmani. Parallelamente è cresciuto il dialogo interreligioso, anche grazie alla collaborazione con la diocesi e le istituzioni locali. Le migrazioni hanno cambiato il volto delle società europee rendendole sempre più multietniche e multireligiose. In questo nuovo contesto nel 1995 è nato il Centro Federico Peirone per il dialogo cristiano-islamico della Diocesi di Torino diretto da Augusto “Tino” Negri, islamologo, tra i più autorevoli studiosi italiani dell’Islam e sacerdote torinese. Il Centro Peirone, che organizza corsi di lingua araba, conferenze, convegni e pubblica la rivista bimestrale “Il Dialogo-al hiwar”, ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. Il corposo libro “Cristiani e musulmani, fratelli in dialogo”, di Augusto Tino Negri, Effatà editrice, appena pubblicato, racconta 30 anni di storia, incontri, difficoltà e speranze, tra formazione, ricerca e rapporti con la comunità musulmana.
Un’esperienza radicata nella realtà italiana ma con lo sguardo rivolto anche alle chiese del Maghreb e del Medio Oriente dove il dialogo è spesso l’unica forma possibile di testimonianza cristiana. Ma, osserva Tino Negri, “ancora oggi la grande maggioranza dei musulmani non mai sentito parlare di dialogo cristiano-islamico e non esiste un magistero islamico che inviti i musulmani al dialogo interreligioso, eccezione fatta per rare situazioni. Il dialogo ha i suoi tempi, sottolinea l’autore del libro, è un progetto a lungo termine e una sfida che richiede preparazione. Dialoga solo chi conosce la propria fede e ha una buona conoscenza dell’interlocutore, dal punto di vista della religione, della storia e delle culture in cui si esprime”. Il cammino interreligioso con i musulmani è ostico e complesso ma con Papa Francesco e il grande imam di al-Azhar, Ahmad al Tayyeb, si è intravisto un barlume di speranza sulla via del dialogo. Con il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, noto anche come Dichiarazione di Abu Dhabi, firmato il 4 febbraio 2019 dalle due autorità religiose, Papa Francesco e al Tayyeb hanno posto una nuova pietra miliare sulla via del dialogo, quella dell’etica. “Dopo 1400 anni, per la prima volta la massima autorità della chiesa cattolica e una prestigiosa autorità musulmana sunnita hanno chiamato insieme cristiani e musulmani a collaborare su valori condivisi come fratellanza, giustizia, libertà di coscienza e di religione, non violenza e pace”.                     Filippo Re
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

“Affiches” della gara di sci d’epoca all’Ufficio Turismo di Sauze d’Oulx

Articolo Successivo

Immigrazione clandestina, operazione transfrontaliera: sgominata rete di passeur

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless