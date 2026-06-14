La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

SOMMARIO: Achille Mario Dogliotti – Montecitorio presidio di libertà – Lettere

Achille Mario Dogliotti

Ricorrono i sessant’anni dalla morte del più grande chirurgo torinese del ‘900 che raggiunse immensa fama internazionale: Achille Mario Dogliotti. Incredibilmente non ebbe il Nobel perché per oltre 60 anni il Premio venne conferito a scienziati di altri Paesi. Fu una vistosa ingiustizia. Ho letto il testo di una sua conferenza sul dolore tenuta negli Anni 50 ai “Venerdì letterari“ di Irma Antonetto che la partecipazione di Dogliotti contribuì a lanciare a livello nazionale ed internazionale. Nelle sue parole di grande medico e principe dei chirurghi si coglie una humanitas profonda, una comprensione del significato devastante più che salvifico del dolore umano che il medico deve combattere o almeno lenire.

Sono pagine in cui risuona la sapienza di Seneca, anche se non contraddittoriamente Dogliotti conclude, parlando di Pietà che “ci accompagna nelle ore del nostro solitario raccoglimento e ci guida sulla via difficile che sale faticosamente verso Dio”. Parole profonde di un’anima lunga, come diceva Valdo Fusi. Parole che danno il senso ed il valore della vita che il prof. Dogliotti in tante circostanze drammatiche ha salvato. Fermo e impassibile con il bisturi in mano, era un uomo con sentimenti universali profondi , così come li definiva Croce in una sua celebre pagina. Fu una grande figura del Novecento, un secolo dominato da due guerre e due dittature che il grande medico visse in prima persona come italiano esemplare che si sentiva cittadino del mondo, senza rinunciare al Tricolore con cui imbandierò Torino nel 1961 per il centenario dell’Unità.

.

Montecitorio presidio di libertà

Il 7 luglio sarò a Roma a Montecitorio a presentare in conferenza stampa il libro “Da Cavour alla Repubblica“ per iniziativa dell’editore Pedrini. Si tratta di un grande onore che ebbi solo un’altra volta circa vent’anni fa . Come sempre questi eventi culturali si concluderanno come è ormai una mia tradizione consolidata, da “Armando al Pantheon“ con il mio amico di sempre Michele Canonica. L’ufficialità e la solennità del l’occasione verranno stemperate, come avrebbe fatto Cavour che era un raffinato gourmet, specie se si fosse recato a Roma, all’epoca ancora papalina. All’annuncio ufficiale dell’evento su un social c’è stato chi ha scritto che anch’io andavo nel “palazzo del Potere“, quasi usando un’espressione pasoliniana ormai forse un po’ dimenticata.

Vorrei ricordare che Montecitorio è il cuore pulsante della democrazia, del pluralismo più autentico, del confronto civile tra tutte le opinioni. E’ il luogo in cui Matteotti difese la democrazia infranta dai brogli e dalle violenze, è il luogo in cui Pajetta ed Almirante hanno tenuto i loro lunghi discorsi di segno opposto. Il Potere, comunque identificato, ha sede non molto lontano, a Palazzo Chigi e sul colle del Quirinale. Le Camere sono e restano i due polmoni con cui respira la democrazia. Anche Pasolini che detestava i palazzi, avrebbe colto la differenza.

.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com LETTERE

.

L’artigiano romeno In passato mi sono servito di un imbianchino di origini rumene che dimostrava buona volontà e praticava prezzi onesti. Dopo qualche anno ho ricontattato il decoratore, il quale mi ha mandato con la mail un preventivo esoso, chiedendo un anticipo del 40 per cento. Ovviamente tutto in nero perché questo signore, magari diventato cittadino italiano, non ha la partita IVA. Cosa ne pensa? G. N. Novara È uno dei tanti problemi legato alla disonestà di molti artigiani italiani che hanno permesso la crescita e il radicamento di tanti abusivi. L’abusivismo è un male italiano da sempre. Poi certo meriterebbe una riflessione la presenza di una immigrazione incontrollata tollerata, se non incentivata, da troppi governi di opposto orientamento. Angelino Alfano, ministro degli Interni, è il tipico esempio di una assoluta irresponsabilità politica. Non ci sono stati e non ci sono filtri preventivi che garantiscano flussi compatibili. Va anche aggiunto che troppi italiani non hanno più voglia di lavorare seriamente e cercano di vivere con sussidi come il reddito di cittadinanza. Le consiglio di rivolgersi ad artigiani che dimostrino la regolarità del proprio lavoro perché, in caso di incidenti sul lavoro, potrebbe trovarsi alle prese con problemi non trascurabili, come è accaduto ad un mio amico che credeva di poter risparmiare in modo furbesco. Sono insoddisfatta Ho votato centro-destra la prima volta alle ultime politiche, ma vedo che il governo annaspa e non ha dato una svolta alla politica italiana. Tante parole e molti tentativi velleitari di esercitare ruoli internazionali incompatibili con l’Italia di oggi. Troppi ministri sono vistosamente inadeguati. Io temo il ritorno della sinistra al potere. Fulvia Indelicato Le sue preoccupazioni sono comuni a molti elettori che speravano in una svolta che non c’è stata. La sconfitta referendaria ha creato un clima quasi da guerra civile. Io non giudico e attendo di vedere la fine della legislatura. Sicuramente la situazione internazionale, due guerre in corso e un’Europa imbelle e inesistente, hanno inciso sulla operatività del governo. Ma è proprio nelle difficoltà che si vede se ci governano politici o statisti. Fino al 1940 Mussolini veniva considerato uno statista, poi i fatti fecero cambiare idea. Giolitti nel primo quindicennio del secolo scorso riuscì a governare con dignità ed equilibrio fattivo l’Italietta, malgrado Salvemini lo definisse “ministro della malavita”. Una valutazione politica, non storica, è immediata e non consente ripensamenti. E forse è questa la situazione in cui ci troviamo a vivere. La durata di un governo è un valore, ma non è sufficiente per ottenere consensi. I monopattini I monipattini — ha ragione — sono una minaccia alla sicurezza, un modo facile per delinquere e fuggire senza lasciare tracce. Occorre usare la forza della legge e imporre controlli che oggi non ci sono. Cosa fa la polizia comunale, che è quasi invisibile sul territorio? Occorrono pattuglie che diano sicurezza ai cittadini. Occorre una visibilità dello Stato che oggi non c’è. Vittoria De Stefanis Condivido le sue idee ed ho scritto sul tema un articolo in cui denuncia l’inerzia nel tenere sotto controllo i monopattini. Sono una minaccia alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini. Chi ricopre cariche pubbliche forse non riesce a cogliere le ansie dei cittadini alle prese con la quotidianità: le buche nelle strade e i monopattini che imperversano. A Parigi una sindaca capace ha risolto il problema alla radice. Qui anche l’opposizione tentenna. . Il primo libro del principe Emanuele Filiberto sulla nonna Ho letto il primo libro del principe Emanuele Filiberto sulla nonna, la regina di maggio. È una semplice rigovernatura di cose risapute, già scritte e riscritte dai vari apologeti sabaudi. Nulla di nuovo sotto il sole. Già il titolo è infelice perché ricorda un dileggio fatto dai repubblicani al Re Umberto, che esercitò le funzioni di re per due anni, dal 1944 al 1946. Si parla delle memorie del Re Umberto, scritte negli anni dell’esilio e perdute dopo la sua morte. Non si tenta neppure di dare una spiegazione di un fatto assai importante. È un libro che non dice nulla di importante e che non inserirò nella mia biblioteca. Vittorio Ambrogio Non ho letto il libro e non so se lo leggerò. Certo la consegna dei documenti sabaudi all’Archivio di Stato di Torino, come da volontà testamentaria di Umberto II, sollevò a suo tempo dei dubbi. Spero che essi siano stati fugati, anche se la perdita delle “Memorie” del Re, a cui lei fa cenno, rinverdisce le perplessità del passato. Anche la fine di Villa Italia a Cascais e dell’intero arredamento non è stata una bella pagina. Erano affari privati che avevano però una sicura valenza storica che non è stata considerata.

IL TORINESE