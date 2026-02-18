Giancarlo Quagliotti (foto CittAgorà)

Politica torinese in lutto, addio a Giancarlo Quagliotti

/
E’ morto oggi all’età di 83 anni, l’ex consigliere comunale  di Torino Giancarlo Quagliotti. Eporediese di nascita, Quagliotti era stato consigliere in Sala Rossa per il Partito comunista italiano dal 1970 al 1983. Fu uomo di spicco dell’apparato del Pci esponente dell’ala riformista del partito. Ebbe anche incarichi nel mondo delle autostrade. Negli due decenni era stato uno dei più attivi componenti dell’Associazione Consiglieri Emeriti DI tORINO , da lui presieduta tra il 2013 e il 2025.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Il Kappa FuturFestival amplia gli orizzonti

Articolo Successivo

Torna la “Notte Rossa Barbera”

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless