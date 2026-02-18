E’ morto oggi all’età di 83 anni, l’ex consigliere comunale di Torino Giancarlo Quagliotti. Eporediese di nascita, Quagliotti era stato consigliere in Sala Rossa per il Partito comunista italiano dal 1970 al 1983. Fu uomo di spicco dell’apparato del Pci esponente dell’ala riformista del partito. Ebbe anche incarichi nel mondo delle autostrade. Negli due decenni era stato uno dei più attivi componenti dell’Associazione Consiglieri Emeriti DI tORINO , da lui presieduta tra il 2013 e il 2025.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Politica torinese in lutto, addio a Giancarlo Quagliotti
