La Supercoppa Italiana torna protagonista in Arabia Saudita. Sarà infatti Riad a ospitare per la sesta volta la competizione, giunta alla 38ª edizione, confermando il format a quattro squadre già visto lo scorso anno.

Partecipano le prime 2 classificate in serie A l’anno scorso,Napoli primo posto ed Inter seconda,le 2 finaliste di Coppa Italia,Bologna vincente e Milan

Il trofeo si assegnerà attraverso due semifinali a eliminazione diretta, in programma il 18 e 19 dicembre 2025, seguite dalla finale il 22 dicembre. Ad aprire il programma sarà la sfida di grande fascino tra Napoli e Milan, in campo giovedì 18 dicembre alle ore 20 italiane. Il giorno successivo, venerdì 19 dicembre, toccherà invece a Bologna e Inter, con fischio d’inizio sempre alle 20 (ora italiana).

Le due vincitrici si contenderanno il titolo nella finale di lunedì 22 dicembre 2025, ancora una volta alle 20, per alzare al cielo il primo trofeo stagionale. Un appuntamento che unisce spettacolo, prestigio e palcoscenico internazionale, confermando la Supercoppa come evento di grande richiamo globale.

Enzo Grassano

IL TORINESE