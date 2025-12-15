L’imam di Torino è libero e torna in città

L’ imam di Torino Mohamed Shahin è libero e torna a Torino. La Corte d’Appello infatti ha accolto il ricorso presentato dalla difesa e ha deciso che cessi da subito il trattenimento amministrativo al Centro di rimpatrio di Caltanissetta,  dove l’imam si trova da diverse settimane. La decisione fa riferimento alla direttiva europea che definisce come il trattenimento di chi fa richiesta di protezione internazionale sia un’eccezione e non la regola,

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Le notifiche del bancomat rubato nell’area di servizio smascherano i ladri

Articolo Successivo

La Supercoppa Italiana torna protagonista in Arabia Saudita

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless