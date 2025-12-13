Serie A, 15ª giornata, Torino-Cremonese 1-0. 3 Punti salvezza!

Il Torino ritrova il sorriso e torna alla vittoria battendo di misura la Cremonese grazie al gol decisivo di Vlasic. Un successo pesante per i granata di Baroni, che conquistano tre punti d’oro in chiave salvezza contro una delle sorprese del campionato, guidata dall’ex Nicola.

Il Toro mostra solidità e ordine, controllando il match senza correre grandi rischi. La manovra è fluida e l’atteggiamento convincente, con Vlasic protagonista nel momento chiave della gara. Dall’altra parte, la Cremonese appare meno brillante del solito e fatica a trovare spazi, risultando spesso imprecisa.

Una vittoria che dà fiducia e continuità al Torino, capace di gestire la partita con maturità e di portare a casa un risultato fondamentale davanti al proprio pubblico.

Enzo Grassano

